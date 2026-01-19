ロッテの小島が3つの目標を掲げた。長崎県護国神社での必勝祈願で絵馬に「14勝」「規定投球回」「防御率2.50」と書き入れた。ランニングメニューでは「ギリギリ切れないぐらい」にタイムを設定し「トレーニングの一つですけど、やっぱり最後は根性論。あそこで一生懸命追い込んだから大丈夫と思えるように」と説明した。昨年は3年ぶりに1桁の8勝止まり。サブロー監督も掲げる“昭和式”も意識し鍛錬を続けている。