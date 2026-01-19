巨人ドラフト2位の田和（早大）も、初めてブルペン入り。立ち投げながら新球種のスプリットも試し「まだまだですけど、140キロぐらい出る球にできたら」と話した。球速の違う2種類のシンカーを武器に即戦力として期待が高い右腕。プロで活躍するためには球種が足りないと分析し「バッターが“なんだ、今のは”と考えてくれるボールにしたい」とした。