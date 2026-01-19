ヤクルトのドラフト1位の松下（法大）が、埼玉・戸田での新人合同自主トレで三塁の守備位置でノックを受けた。法大ではベストナイン4度のうち3度が三塁手で「守りやすさ、慣れている部分はあるけど、どこでも守れる自信はある」と話した。昨季まで三塁はホワイトソックスに移籍した村上の定位置。「村神様」の後継として「比較されることもあると思う。自分のペースで自分の持ち味を出せたら」とした。