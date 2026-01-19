8年目右腕の西武・松本が、完全復活を誓った。昨季はケガの影響で3登板にとどまっただけに「最初からアピールしていきたい」と並々ならぬ決意で調整を早めている。埼玉県所沢市内で行っている自主トレでは、ブルペンで変化球を含め50球以上を投げ込むなど早くも全開の状態。「（去年は）ずっと2軍だった。疲労とか言っている場合じゃないので投げ続けたい」と危機感をにじませた。