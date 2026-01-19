GK大迫が、日本代表の下田GKコーチが視察に訪れたFC東京との練習試合（45分×3本）で好セーブを連発。出場45分間を無失点に抑えた。試合は3―4で敗れたが、大迫は「ゼロで抑えることにはこだわっていた。負けてしまったが、自分が出たところではゼロに抑えられて良かった」と胸を張った。チームはこの日で沖縄での1次キャンプを打ち上げ、21日から宮崎で2次キャンプを行う。