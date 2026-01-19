◇第31回全国都道府県対抗男子駅伝（2026年1月18日広島平和記念公園前発着7区間48キロ）宮城が2時間16分55秒の大会タイ記録をマークし初優勝した。箱根駅伝5区で驚異的な区間新記録を出し、青学大の3連覇に貢献した岡山の黒田朝日（21）は3区区間5位の快走で、過去最高成績の4位に貢献した。）岡山の「シン・山の神」が海沿いのコースでも真価を発揮した。5位でたすきを受けた岡山3区の黒田は、後半にペースアップ。順位を