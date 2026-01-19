PL学園高硬式野球部のOB会懇親会を終え、取材に応じる桑田真澄氏＝11日、大阪市北区清原和博氏や桑田真澄氏ら、数々のスターを輩出したPL学園高硬式野球部が4月で創部70年を迎える。かつて一時代を築いたが、部内暴力などもあり新入部員の募集はストップ。休部が続き、名門復活を願うOBらが焦りを募らせる。「野球部復活以前に学園の存続について非常に大きな岐路に立っている」。11日のOB会懇親会で、OB会長を務める桑田氏が