◇第31回全国男子駅伝(18日、広島、全7区間48.0キロ)全国男子駅伝が18日に行われ、宮城が初優勝。仙台育英の鈴木大翔選手(仙台育英高)が1区で区間新記録をマークしました。中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の男子駅伝。高校生区間の1区(7キロ)では、宮城の鈴木選手が従来の記録を25秒更新する19分06秒の区間新記録をマーク。2位で続いた福島の増子陽太選手(学法石川高)も19分08秒、3位で続いた兵庫の新妻遼