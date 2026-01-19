特別番組『松田聖子のオールナイトニッポンPremium』が、ニッポン放送ほかにて2月3日20時から放送されることが決まった。昨年、デビュー45周年を迎えた松田が、2026年の活動スタートにラジオのパーソナリティーを務める。【写真】松田聖子デビュー45周年記念！かわいすぎる当時のアルバムジャケット番組では、2026年を迎えた心境や『NHK紅白歌合戦』への感謝を伝えるほか、リスナーからのメッセージやリクエストにも応え、明