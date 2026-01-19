巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１８日、“第３のシンカー”を解禁した。新人合同自主トレで初めてブルペン入りし捕手を立たせて３２球。スライダー、カット、シンカーに加え「１３０（キロ）のシンカーよりも速いシンカーを放りたくて、今練習している」と新球を試投した。大学時代からの武器は阿部監督に「特殊球が素晴らしい」と絶賛された、左投手のカーブのように独特な軌道を描くシンカー。１３０キロ