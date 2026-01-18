冬は、クリスマスや忘年会、新年会などのイベントが続き、お酒を飲む機会が1年でもっとも増える時期とされています。 そこで注視したいのが飲酒運転についてです。 そもそも、飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられますが、これらは具体的にどういった点が異なるのでしょうか。 同じ飲酒運転でも、酒気帯びと酒酔いでは扱いが異なる お酒を飲む機会が増える冬場は、飲酒運転による交通事故のリ