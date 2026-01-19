ルメール騎乗で1番人気に推されたソラネルマンだったが、結果は3着。好発から2番手を抜群の手応えで進んだものの、ゴール前で甘くなって重賞初制覇ならず。手綱を取ったルメールは「凄くいいスタートが切れた。2コーナーまで一生懸命走っていたが、向正面でハミが抜けて息が入った。最後は疲れたけど、今日は久々の分もあるし、まだ良くなる」と今後の成長を期待した。