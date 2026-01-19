先手を奪った11番人気の伏兵ファミリータイムは背後から迫るゲルチュタールに簡単に抜かれることなく、粘りに粘って2着。松山は一騎打ちとなった相手に「（昨年6月の三田特別2着で）0秒9差負けていたのに、今日は接戦に持ち込めた」とし、「いい競馬、あと少しだった。悔しいけど、まだまだ頑張れる馬だと思います」とパートナーの成長を称えていた。