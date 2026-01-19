9番人気リビアングラスも前残りの展開を味方に3着に粘った。道中3番手の位置そのままにゴール。初コンビを組んだ岩田康は「ハメ込んだけどね。あそこからグッと沈み込んでくれたら…」と振り返り、「淡々と流れて前の2頭が止まらなかった」と悔しそうな表情を浮かべた。