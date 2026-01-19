みずほ銀行は、サッカー日本代表を応援するため、「ユニフォームがもらえる！口座開設キャンペーン」を2026年1月26日まで実施しています。新規口座開設、預金残高10万円以上などの条件を満たした人を対象に、「オリジナルロゴ入り サッカー日本代表 2026 ユニフォーム」をプレゼントします。さらに同期間中、「みずほ銀行とともに、サッカー日本代表を応援しよう！ Xキャンペーン」も行っています。「ユニフォームがもらえる！口座