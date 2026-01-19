「プロレス・新日本」（１８日、佐倉市民体育館）４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾った東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が３戦目で自身初のメインイベントに臨んだ。８人タッグで、新日本入団を導いた恩人でもある永田裕志（５７）らと組み、極悪レスラーのＥＶＩＬ率いる悪党集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）と対戦。初めて金的攻撃を受ける屈辱も味わったが、最後は逆三角絞め