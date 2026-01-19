ダート1200メートルの4歳上オープン戦、中山10R・ジャニュアリーSは12番人気の伏兵モンドプリューム（牡6＝水野、父サトノダイヤモンド）が後方から豪快に差し切った。騎乗した三浦は「充実期に入っている感じ。以前は四肢のバランスがひと息だったのが、前走あたりから良くなった。返し馬で良さを感じたし、レースでも思った通りの感覚だった」と地力強化をアピールした。