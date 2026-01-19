２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に臨む日本選手団の結団式が１８日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われた。選手、役員ら約７０人が出席。開会式で旗手を担うスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）が海外遠征中で欠席したため、フィギュアスケート女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が旗手代行を務めた。続いて開かれた壮行会には一般客など約６千人が集まり、歌手の中島健人が日本選手団の公式