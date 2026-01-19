女優の綾瀬はるか（40）が18日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（監督石井裕也、4月17日公開）の完成報告会に出席した。2000年の東京メトロ日比谷線脱線事故で亡くなった男子高校生に思いを寄せていた女子高校生が、20年後にその家族に手紙を送ったという実話に基づくラブストーリー。綾瀬は、その手紙を書く女性役で「台本を読んで凄く泣きました。悲しいけれど希望が持てる、温かい気持ちになれる映画に