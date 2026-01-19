「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）五輪８大会連続出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が、１８年平昌五輪以来２大会ぶり９度目となるミラノ・コルティナ五輪出場を逃した。予選を１１２メートルの８４・４点の５６位で突破できずにＷ杯ポイント獲得を逃し、日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める五輪派遣推薦基準を満たせなかった。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チーム