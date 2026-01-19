球団発表ブレーブスは18日（日本時間19日）、キム・ハソン内野手が韓国滞在中に手を負傷し、右手中指の断裂した腱を修復する手術を受けたと発表した。全治4〜5か月で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）とレギュラーシーズン開幕は絶望的となった。韓国出身のキムはパドレス時代の2023年にゴールドグラブ賞（ユーティリティ部門）を受賞。2024年10月に右肩の手術を受け、昨季は大幅に開幕を出遅れた。昨年7月に復帰し