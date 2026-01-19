北朝鮮の首都・平壌市で先月下旬、国家が配分した住宅（マンション）を違法に転売したとして、女性住民3人に対する公開糾弾集会と公開裁判が実施されていたことが分かった。複数の関係者によると、事件は年末を控えた当局による「見せしめ的措置」として、厳しく扱われたという。平壌市の情報筋が15日、デイリーNKに明らかにしたところによると、対象となったのは平壌市・楽浪区域に住む女性3人で、国家から配分されて1年にも満た