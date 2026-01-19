新潟に移住した美人女優が、拠点を東京に戻すことを報告した。１８日までにインスタグラムで「いつも見守ってくださっている皆さまへ今日は、少し大切なお話をさせてください」と書き出したのは、女優でヨガインストラクターの松本莉緒（４３）。「私ごとでございますが、私たち家族は、２０２７年３月を目安に、新潟から東京へ拠点を移すことになりました。これは、私自身の気持ちの変化というよりも、夫の仕事の都合による