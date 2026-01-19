阪神が今秋ドラフトから“２７年度シフト”を検討していることが１８日、分かった。来季からセ・リーグでもＤＨ制が正式採用されることを踏まえ、一芸に秀でた選手の獲得も視野に入れる方針。注目は今秋ドラフト指名候補の大商大・春山陽登外野手（３年・敦賀気比）だ。守備に課題を残すが、現在リーグ戦で通算９本塁打を誇る右の大砲。常勝軍団の形成へ、戦力を整えていく。新たなルールの導入が虎の戦力強化の幅を広げること