阪神の石黒佑弥投手（２４）が１８日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、今季は最高球速をアップさせて１軍へ定着し、故郷・愛知県に凱旋（がいせん）することを誓った。勝負の３年目に向けて、ビルドアップした姿を見せた。キャッチボールをする右腕は明らかに太くなっていた。「１２月は頑張って追い込んだ。筋肉がついてくれたらうれしい」。体重は入団時の８０キロに比べ、現在は９０キロと増量に