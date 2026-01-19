巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１８日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでの新人合同自主トレに参加し、初めてブルペンで投球練習を行った。中腰の捕手を相手に腕を振り、オール直球で２８球を投じた。バランスの取れたフォームからキレのいいボールを投げ込み、潜在能力の高さを示した。「７、８割くらい。いい力感で投げられたと思います」と涼しい顔。ボールを受けた坂本勇人ブルペ