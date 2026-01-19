巨人・丸佳浩外野手（３６）が１８日、川崎市のジャイアンツ球場での自主トレ後、引退を発表した前広島の田中広輔内野手（３６）について言及し、自身の心境も語った。本人から連絡があり「『お疲れさん。ちょっと休んだら』っていう話はした」と、ねぎらったことを明かした。同学年で、高校時代から「知ってました」という仲。広島時代は菊池を含めた“タナキクマル”の最強トリオとして、２０１６年からの３連覇に貢献するな