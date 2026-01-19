阪神・松原が「大竹流ピラティス」を導入し、投球の土台となる体幹の強化に励んでいることを明かした。昨秋キャンプ後に先輩左腕の助言を受け、課題だったインナーマッスルの改善に着手。「“変わってきたな”というのを感じている。（制球力も）安定してきた」と手応えを口にした。この日はSGL尼崎で黙々とランニングを行い、自身と向き合った。3年目となる今季こそ、支配下登録を勝ち取る。