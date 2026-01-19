阪神ドラフト3位の岡城（筑波大）と同育成2位の山崎（関西・兵庫）が、新人合同自主トレ休日を返上し、SGL尼崎で汗を流した。隣り合わせでティー打撃に取り組み、ともに約150スイング。報道陣への対応はなかったが、終始明るい表情で自主練習に励んだ。練習後には、集まった虎党へのサインに応じるなど丁寧にファンにも対応し、球場を後にした。