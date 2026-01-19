「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）６年ぶりの天覧相撲は２横綱、２大関がすべて敗れる大波乱となった。横綱は豊昇龍が大栄翔にはたき込まれ、大の里も伯乃富士に押し出され、ともに金星を配給し、２敗に後退した。新大関の安青錦は関脇霧島に寄り倒され２敗、琴桜は王鵬に押し出され３敗となった。天覧相撲で横綱、大関総崩れは蔵前国技館で初めて実施された１９５５年夏場所以降初となった。１敗は霧島、阿炎の