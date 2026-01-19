◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日両国国技館）20年初場所14日目以来の天覧相撲で、平幕・伯乃富士（はくのふじ）が、横綱・大の里を力強く押し出し、昭和以降3人目の4場所連続金星を挙げた。天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが観戦される中、先場所の雪辱を果たした。横綱・豊昇龍は平幕・大栄翔にはたき込まれ、新大関・安青錦も関脇・霧島に寄り倒されて2敗目を喫した。天覧相撲で横綱、大関総崩れは蔵前国技館で初めて