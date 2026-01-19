俳優の綾瀬はるか（４０）が１８日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（４月１７日公開）の完成報告会に妻夫木聡（４５）と登壇した。妻夫木とは約１８年ぶりの共演で、夫婦役を務める。妻夫木が「まさかこうやって夫婦の役をやるなんて」と感慨深げに話せば、綾瀬も「不思議でしたね」と笑顔。妻夫木は「綾瀬さんはデビュー当時から、いるだけで周りの人たちを温かくしてくれる。そういうオーラが役を