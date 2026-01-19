1月19日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト）県道・・・菊池郡菊陽町津久礼（携帯電話・シートベルト）県道・・・八代市中片町（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・宇城市松橋町松橋（歩行者妨害・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点におけ