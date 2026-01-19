◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日両国国技館）結びの一番で登場した大の里は、伯乃富士の踏み込みに無抵抗のまま押し出された。千秋楽を休場した先場所の左肩鎖関節脱臼の影響とみられるが、ケガの影響について「また明日頑張ります」と何も語らなかった。取組後、紋付きはかまに着替えて臨んだ両陛下らとの懇談の様子も多くを語らず、「また明日もしっかり頑張ります」とだけ語った。