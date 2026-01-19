俳優の長田光平（２８）が新たな特撮映像シリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴＲ．Ｅ．Ｄ．」の第１弾となるテレビ朝日系「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（２月１５日スタート。日曜、前９・３０）の主演を務めることが１８日、発表された。「宇宙刑事ギャバン」を名乗ることが許されたギャバン・インフィニティ／弩城怜慈（どき・れいじ）を演じる長田は、メタリックの赤いコンバットスーツ姿になる際の発動コマンド「蒸着（じ