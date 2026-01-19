◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日両国国技館）安青錦を破った霧島は完璧な内容でした。正統派に徹したというか、左を差してすかさず右狙い。自然と2本が入る最高の形になりました。安青錦の独特なスタイルに対し、どの力士も崩そうと意識しすぎて突きが上ずっぱりになるなど悪循環に陥っていました。この日の霧島は左四つの形を徹底しシンプルに攻めたことが勝因になりました。無駄な動きも一切ありません。さすがの安青