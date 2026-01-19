不退転の決意を示す減量だ。中日・石川昂が沖縄県読谷村で自主トレを公開。9キロ減の体重95キロ前後とスリムアップした新ボディーで、勝負の7年目に挑む意気込みを示した。「104キロから9キロくらい（落とした）。実際に動きがよかったし、可動域も出ている実感がありました」すらっとしていた。細川、ブライトとの合同自主トレで石川昂は機敏だった。野菜や鶏肉、魚など低カロリーの食事に切り替え肉体改造。フリー打撃で柵