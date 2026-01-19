広島の常広が勝負の3年目に向け、再現性を高めるトレーニングに励んでいる。体幹や下半身強化を中心に、連日約10種類のメニューを消化。「同じ動きをするというのが、ずっと課題にある。体幹が抜けると球が荒れだすので、無意識でイメージした動きができるように」23年ドラフト1位右腕も過去2シーズンで3勝（4敗）。「球数を投げられる練習をすれば、中継ぎを命じられても対応できると思う。（今季は）結果をしっかり出せるよ