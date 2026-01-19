大野練習場で自主トレに励む滝田が、自分の流儀を貫いて競争を勝ち抜く決意を示した。「（体や肩を）早くつくり過ぎ、キャンプに行ってから（状態が）落ちちゃった」過去2年を反省。「欲を出しすぎず、周りの選手と競いながら自分のペースでアピールできれば」と意気込む。課題の制球が改善し、先発調整を始めた昨秋から首脳陣の評価が上昇した左腕。「先発ができればいいけど、まずは1軍の枠をつかむところから」。3年目は自