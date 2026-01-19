中日勢との合同自主トレに参加したオリックス・岩崎が、挑戦状を叩きつけられた。自慢の速球は昨季、36歳にして初めて160キロを計測。それを受けてこの日、11歳下の松山から「岩崎さんを超える161キロを出す」と宣戦布告された。岩崎は「簡単に超えられると思うけど、さらに上を出せるようにしたい」と決意新た。現地入りする前には、涌井（中日）らとのトレーニングで例年以上に走り込んできており、きょう19日に初のブルペン