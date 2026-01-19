◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日両国国技館）豊昇龍は立ち合いから得意の左四つで大栄翔を押し込んだが、土俵際ではたき込まれて2敗に後退した。今場所2個目の金星を献上。取組後、東支度部屋での入浴中に結びの一番で大の里も敗れたことを知り、「大の里も負けたの？（上位陣）全員負けじゃん」。天覧相撲での上位陣総崩れに驚いていた。