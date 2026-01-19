きのうオフを挟み今日から第2クールが始まった北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプ7日目心地よい日差しと風が吹く中、第1クールでは別メニュー調整だった宮澤裕樹選手が今日から一部メニューを除き全体練習に合流。午前練習に行われたボールを使用したサーキットトレーニングもフル消化するなど元気な姿を見せました。今シーズン在籍19年目を迎えるバンディエラも加わり