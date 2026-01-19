仏RFIの中国語版サイトは17日、日本の共同通信の報道を引用し、中国からレアアースを日本へ輸出する企業に対して中国当局が打ち出した審査厳格化の詳細が判明したと報じた。共同通信が複数の通商筋の話として伝えたところによると、中国は販売先の企業や生産する製品を含むサプライチェーンに関する情報について、従来より詳しい報告書類を追加提出するよう求めた。書類には（1）レアアースが最終的にどのような製品に利用されるか