東都大学野球リーグ1部の亜大は18日、東京都日の出町にある八幡神社で必勝祈願を行った。今秋ドラフト候補の捕手・前嶋は「個人としては一つでも上の順位でプロに行く」と誓った。2月にはオリックス・吉田の弟で金足農（秋田）の右腕・大輝（3年）ら新入生が練習に参加する予定で、正村公弘監督は「亜大でエースになれるようにやっていくだけ」と大きく期待した。