環境意識が高い欧州連合（ＥＵ）の電気自動車（ＥＶ）戦略が、軌道修正を迫られている。現実の壁がＥＶの普及を阻んでいると言えよう。ＥＵは先月、２０３５年にガソリン車の販売を原則禁止にする方針を事実上、撤回した。メーカー側から急進的すぎるとの批判が噴出し、方向転換を迫られた。ＥＵの政策は、厳しい規制を先行して導入し、国際標準へと広げて産業競争力をも高める「ブリュッセル効果」という仕組みが特徴だ。１