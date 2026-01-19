自動車各社が、軽自動車の電気自動車（ＥＶ）のラインアップ強化に乗り出している。スズキや中国のＥＶ大手ＢＹＤは２０２６年度中に新たなモデルを投入する予定だ。ＥＶのデメリットとされる充電インフラの不足も、短距離の利用が中心の軽自動車であれば大きな問題にはならない。国内のＥＶ販売のけん引役となるかが注目される。（高村真登、浮田梨奈）航続距離３００ｋｍ超千葉市で今月開かれたカスタムカーの展示会「東京オ