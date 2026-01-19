安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判は２１日、奈良地裁で判決が言い渡される。最大の争点は量刑で、検察側は無期懲役を求刑、弁護側は「懲役２０年までにとどめるべきだ」と主張している。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に母親が多額の献金をしたことによる被告の不遇な生い立ちをどの程度考慮するかが注目される。母の献金、生活一変起訴状では、山上被