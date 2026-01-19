首相官邸に入る高市首相＝14日高市早苗首相は19日夕に記者会見し、通常国会冒頭の23日に衆院を解散する意向を表明する。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は19日午前に「生活者ファースト」を掲げた綱領を発表、午後には基本政策を示す。衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」の見通しで、与野党は準備を急ぐ。首相は会見で連立政権の枠組みや「強い経済」などで信を問う考えを明らかにするとみられる。