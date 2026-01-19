愛知県豊田市の集合住宅一室で住人女性の遺体が見つかった殺人、放火事件で、遺体発見につながった火災の通報時間前に別の部屋の住人が「ガシャン」という大きな物音を聞いていたことが19日、分かった。その後焦げたにおいがして、白煙が見えたという。豊田署捜査本部は物音と事件との関連を調べている。