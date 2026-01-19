室内で焼けた女性の遺体が見つかった集合住宅を調べる捜査員＝18日、愛知県豊田市東新町愛知県豊田市の集合住宅一室で住人女性の遺体が見つかった殺人、放火事件で、遺体発見につながった火災の通報時間前に別の部屋の住人が「ガシャン」という大きな物音を聞いていたことが19日、分かった。その後焦げたにおいがして、白煙が見えたという。捜査本部が関連を調べている。住人によると、物音は火災の通報前に発生。「眠っていた